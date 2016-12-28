Живодеры истязали медведя на принадлежащих Якутгеофизики грузовиках

Специалисты министерства охраны природы и полиция Мирнинского района Якутии выехали в булунский район, где вахтовики жестоко убили медведя, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

В сообщении также отмечается, что грузовики, которыми живодеры раздавили дикого зверя, принадлежат мирнинскому филиалу Якутгеофизики. Кроме того, установлена личность одного из истязателей животного. По факту жестокого убийства медведя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов и совершенное группой лиц).

Следователи установили, что преступление совершили вахтовики, являющиеся сотрудниками организации, ведущей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Якутии.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором водитель «Урала» догоняет в глубоком снегу медведя и несколько раз его переезжает. Затем второй грузовик прижал зверя к земле, после чего водитель попытался проткнуть железным прутом голову медведя, сообщает «Интерфакс».