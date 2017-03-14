Жителю Тулы предложили похоронить живую жену

Жителю Тулы по ошибке сообщили о смерти его жены, предложив услуги по организации похорон, говорится на сайте регионального отделения прокуратуры.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в начале января 2017 года, когда женщина проходила лечение в местной больнице. В то же время в другом отделении скончалась пациентка с такой же фамилией. После этого домой к мужу ее однофамилицы приехала служба ритуальных услуг, ошибочно сообщила о смерти жены и предложила помочь с организацией похорон.

Проверка показала, что о скончавшейся пациентке похоронному бюро сообщила старшая медсестра приемного отделения, однако она ошибочно указала адрес проживания другой женщины. В прокуратуре отметили, что в соответствии с законом больница обязана соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность личных данных.

В итоге прокуратура обратилась к главврачу больницы с требованием устранить нарушение законодательства о неразглашении врачебной тайны и законодательства об основах охраны здоровья граждан, сообщает «РИА Новости».