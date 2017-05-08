Жителю Одессы грозит пять лет тюрьмы за флаг с серпом и молотом
Пять лет тюрьмы грозит 29-летнуму жителю Одессы, за флаг с изображением красной звезды, серпа и молота, и надписью «Отечественная война».
Как уточняется в материале, 7 апреля правоохранители в районе рынка «Застава» обнаружили автомобиль с иностранной регистрацией, к которому был прикреплен флаг с изображением советской символики, запрещенной на Украине.
Водитель был задержан и помещен в СИЗО, его обвиняют в «изготовлении и распространении коммунистической символики».
В этот же день полицейские задержали в Одессе водителя и пассажира ретроавтомобиля, так как на бортах машины были изображены пятиконечные звезды, сообщает Life.
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