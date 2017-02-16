Жителю Новосибирска запретили полеты на самодельном самолете
Новосибирскому пенсионеру в судебном порядке запретили полеты на собственноручно построенном самолете.
По данным Западно-Сибиирской транспортной прокуратуры, житель села Верх-Тула все прошлое лето летал на построенном им из дерева легком самолете над местными дачными участками.
Ведомств, узнав об этих полетах, направило в населенный пункт выездную комиссию, которая установила, что самолет не соответствует никаким правилам безопасности, а сам пенсионер не имеет свидетельства пилота.
В итоге нарушителю запретили эксплуатировать летательный аппарат и привлекли к административной ответственности в виде штрафа на две тысячи рублей, сообщает РИА ФедералПресс.
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