Жителю Новосибирска запретили полеты на самодельном самолете

Новосибирскому пенсионеру в судебном порядке запретили полеты на собственноручно построенном самолете.

По данным Западно-Сибиирской транспортной прокуратуры, житель села Верх-Тула все прошлое лето летал на построенном им из дерева легком самолете над местными дачными участками.

Ведомств, узнав об этих полетах, направило в населенный пункт выездную комиссию, которая установила, что самолет не соответствует никаким правилам безопасности, а сам пенсионер не имеет свидетельства пилота.

В итоге нарушителю запретили эксплуатировать летательный аппарат и привлекли к административной ответственности в виде штрафа на две тысячи рублей, сообщает РИА ФедералПресс.