Жителю Канады случайно порвали паспорт на границе и не пустили в страну
Сотрудница авиакомпании Air Canada во время регистрации на рейс случайно повредила несколько страниц паспорта жителя Канады Амана Кошика, но заверила мужчину, что проблем с въездом в другую страну у него не возникнет.
Прилетев в Мексику вместе с супругой, канадца немедленно попросили покинуть страну и вернуться в Торонто, так как его паспорт недействителен из-за повреждений, а таможенная служба не может принять такой документ.
Супружеской паре пришлось купить билеты на ближайший рейс и вернуться в Канаду.
Таким образом, несостоявшийся отпуск Кошику и его супруге обошелся в 5 тысяч долларов, которые он намерен потребовать с авиакомпании, в которой работает сотрудница, повредившая паспорт, сообщает Life.
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