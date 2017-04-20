Жителю Канады случайно порвали паспорт на границе и не пустили в страну

Сотрудница авиакомпании Air Canada во время регистрации на рейс случайно повредила несколько страниц паспорта жителя Канады Амана Кошика, но заверила мужчину, что проблем с въездом в другую страну у него не возникнет.

Прилетев в Мексику вместе с супругой, канадца немедленно попросили покинуть страну и вернуться в Торонто, так как его паспорт недействителен из-за повреждений, а таможенная служба не может принять такой документ.

Супружеской паре пришлось купить билеты на ближайший рейс и вернуться в Канаду.

Таким образом, несостоявшийся отпуск Кошику и его супруге обошелся в 5 тысяч долларов, которые он намерен потребовать с авиакомпании, в которой работает сотрудница, повредившая паспорт, сообщает Life.