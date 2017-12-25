Жителю Балашихи грозит 20 лет тюрьмы за пакетик амфетамина

Житель подмосковного города Балашиха может сесть в тюрьму на 20 лет за сверток с амфетамином, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Уточняется, что у 26-летнего жителя Подмосковья полицейские обнаружили 110 граммов синтетического наркотика.

Молодой человек был задержан возле гаражного комплекса на Восточном шоссе. В ходе личного досмотра у него нашли сверток с неизвестным порошком. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество является амфетамином.

Открыто уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».