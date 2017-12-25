Жителю Балашихи грозит 20 лет тюрьмы за пакетик амфетамина
Житель подмосковного города Балашиха может сесть в тюрьму на 20 лет за сверток с амфетамином, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Уточняется, что у 26-летнего жителя Подмосковья полицейские обнаружили 110 граммов синтетического наркотика.
Молодой человек был задержан возле гаражного комплекса на Восточном шоссе. В ходе личного досмотра у него нашли сверток с неизвестным порошком. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество является амфетамином.
Открыто уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии