Жителям Златоуста предложили раздеться за еду
В Златоусте ресторан Subway устроил акцию, предлагая бесплатно накормить всех, кто придет в заведение без одежды.
«Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно!» - цитирует рекламу акции в соцсетях управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области. В объявлении также отмечается, что лица, участвующие в акции, автоматически дают согласие на фото- и видеосъемку.
Ведомство намерено изучить данное предложение на предмет нарушений рекламного законодательства России. В настоящее время устанавливаются владельцы заведения и администратор группы в соцсети, разместившей объявление.
Следующая новость В Великобритании разработали самый маленький мобильник
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии