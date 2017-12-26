Жителям Златоуста предложили раздеться за еду

В Златоусте ресторан Subway устроил акцию, предлагая бесплатно накормить всех, кто придет в заведение без одежды.

«Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно!» - цитирует рекламу акции в соцсетях управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области. В объявлении также отмечается, что лица, участвующие в акции, автоматически дают согласие на фото- и видеосъемку.

Ведомство намерено изучить данное предложение на предмет нарушений рекламного законодательства России. В настоящее время устанавливаются владельцы заведения и администратор группы в соцсети, разместившей объявление.