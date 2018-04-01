Жителям Волоколамского района выдали респираторы из-за запаха с «Ядрово»

Жителям близлежащих к полигону «Ядрово» территорий в Волоколамском районе Подмосковья выдали тысячу респираторов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В течение суток на постах «Мосэкомониторинга» в районе полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» разовые превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду зафиксированы не были, лабораториями за сутки осуществлены 26 замеров воздуха…», - рассказали в ведомстве.

Жители Волоколамского района не раз жаловались на плохие условия жизни рядом со свалкой. 21 марта 77 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Жители связывали это с выбросами свалочного газа, однако анализы не подтвердили данных предположений. Проблему с запахом планируется решить до 15 июня.