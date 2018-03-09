Жителям столицы пообещали оттепель

В первой половине следующей недели в Москве ожидается короткая оттепель.

С 12 по 14 марта погода в столице будет антициклонная, с большим разбросом температур. По ночам будет морозно – от минус 10 до минус 15 градусов. Днем же температура будет приближаться к нулевой отметке, а в среду даже превысит ее – воздух прогреется до плюс двух градусов, рассказал РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом он добавил, что это еще не означает приход весны. После оттепели вновь похолодает.

Пока же в Москве продолжается уборка выпавшего снега. В этих работах задействовано около 10 тысяч единиц техники.