Жителям сносимых пятиэтажек в Москве покажут проекты новых домов
Москвичи, чьи дома попали в программу реновации, смогут заранее ознакомиться с проектами новых домов и высказать свои замечания по ним, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, все решения о том, где строить дома и куда переезжать, правительство Москвы будет решать вместе с жителями сносимых пятиэтажек.
Кроме того, проекты реновации конкретных кварталов будут опубликованы, сообщает «Интерфакс».
Княжевская также отметила, что проходящее сейчас голосование является началом длинного пути из ветхой пятиэтажки к современному комфортному жилью.
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