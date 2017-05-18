Жителям сносимых пятиэтажек в Москве покажут проекты новых домов

Москвичи, чьи дома попали в программу реновации, смогут заранее ознакомиться с проектами новых домов и высказать свои замечания по ним, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, все решения о том, где строить дома и куда переезжать, правительство Москвы будет решать вместе с жителями сносимых пятиэтажек.

Кроме того, проекты реновации конкретных кварталов будут опубликованы, сообщает «Интерфакс».

Княжевская также отметила, что проходящее сейчас голосование является началом длинного пути из ветхой пятиэтажки к современному комфортному жилью.