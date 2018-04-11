Жителям Подмосковья 12 апреля покажут метеориты

В День Космонавтики в подмосковном городе Реутове откроется выставка метеоритов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Уточняется, что экспонаты предоставлены исследователем и коллекционером метеоритов Тимуром Крячко.

Кроме того, аваиамоделист Юрий Рождествин проведет акцию «Бессмертная эскадрилья» и расскажет детям о героях-летчиках, их судьбе и подвигах.

Жители Подмосковья также смогут посетить передвижной планетарий, где бесплатно покажут документальные фильмы «Восемь планет млечного пути» и «Рождение солнечной системы».

День космонавтики — отмечаемая в России 12 апреля дата, установленная в ознаменование первого полёта человека в космос.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля, который продлился 108 минут, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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