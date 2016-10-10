Жителям Москвы предложат сделать прививки от гриппа у метро
В Москве сервис «Мосробот» разошлет жителям уведомления с адресами, где делают прививки от гриппа. Сообщения также получат пользователи приложения «Госуслуги».
– Электронный помощник подберёт ближайший к пользователю прививочный пункт, напомнит, какие документы нужно иметь с собой, и объяснит, как происходит вакцинация, – рассказали власти Москвы. Ожидает, что сообщения получат более 700 тысяч человек старше 18 лет.
Ожидается, что пункты вакцинации у метро будут работать в столице до 1 ноября, сообщает интернет-издание "Большая Москва".
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