Жителям Крыма возвращают долги по вкладам СССР

В Госдуме дорабатывают законопроект, по которому жителям Крыма и Севастополя могут выплатить советские долги по вкладам и государственным ценным бумагам до 1992 года.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Белик заявил, что большинству заинтересованных граждан средства уже выплачены.

Загвоздкой является техническая проблема - подразделений Сбербанка в Крыму нет, но жители полуострова могут получить деньги посредством банковского перевода через любой другой российский банк, сообщает RT.

Сбережения крымчан, которые разместили вклады в Сбербанке до 1992 года, оцениваются в 3,54 млрд советских рублей.

Согласно законопроекту, планируется выплачивать деньги по вкладам и ценным бумагам СССР поэтапно до 2022 года включительно.

В данный момент на компенсации по вкладам и сертификатам Сбербанка СССР, а также по другим казначейским обязательствам Советского Союза в бюджет на 2017—2019 год заложено 16,5 млрд рублей( поэтапными выплатами по 5,5 млрд в год).

По закону на получение компенсации по вкладам имеют право россияне, которые разместили свои деньги на счетах Сбербанка до 1991 года.

Родившиеся до 1945 года включительно могут рассчитывать на выплату в трёхкратном размере от оставшегося депозита. А соотечественники 1946—1991 годов рождения — в двукратном.

Правом получить деньги советского вклада могут воспользоваться и наследники вкладчиков, если подтвердят его соответствующими документами.

Размер компенсации уменьшается, если человек забрал деньги из Сбербанка в 1992—1995 годах. Сумму выплаты (в двукратном или трёхкратном размере от депозита) умножают на коэффициент от 0,6 до 0,9 — в зависимости от того, насколько рано или поздно был закрыт вклад. Деньги не выплачиваются тем гражданам, которые вывели свои средства из Сбербанка в 1991 году.

Если прежде человеку была выплачена так называемая предварительная компенсация по вкладу, то из запланированной на 2017—2019 годы суммы выплаты будет вычтена уже полученная.

Государство предоставляет компенсации и по государственным казначейским обязательствам СССР, выпущенным до 1992 года. Их сумма равна 40% номинальной стоимости ценной бумаги (в рублях СССР) и дохода по ней.

Проект заключения будет подготовлен совместно с Минэкономразвития, Минюстом и Банком России в первой половине июня.

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Места: Россия, Крым
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