Жителям Крыма спишут кредиты из банков Украины

Парламент Крыма рассматривает вопрос о реструктуризации долга заемщиков, который позволит полностью списать долги жителей региона по взятым при Украине кредитам до 5 млн рублей.

Предлагается, что физические и юридические лица, имеющие задолженность перед украинскими банками до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения.

Кроме того, полное списание долгов предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних.

В России в конце 2015 году приняли законопроект, который частично определил условия погашения займов крымскими вкладчиками перед украинскими банками. Согласно этому закону, ни пеня, ни проценты за этот период не начисляются.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, списание долгов напрямую затрагивает интересы до 200 тысяч крымчан, отмечает ТАСС.