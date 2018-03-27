Жителям Кемерово покажут все городские морги

Жителей Кемерова, устроивших стихийный митинг у здания городской администрации, отправили на «проверку» всех городских моргов, чтобы убедиться в количестве погибших в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Соответствующее решение принял мэр Кемерова Илья Середюк, чтобы развеять сомнения граждан, поверивших распространяемым социальных сетях постах о том, что на самом деле в пожаре погибли более 400 человек.

По информации неизвестных, морги переполнены и сотрудникам некуда складывать трупы.

Кроме того, инициативная группа горожан осмотрит помещения сгоревшего торгового центра.

Середюк также предложил подать в областную администрацию имена якобы пропавших людей, которые, по мнению горожан, не были включены в официальную статистику МЧС.

По официальной информации в страшном пожаре погибли 64 человека, среди которых много детей, сообщает агентство Nation news.