Жителям Кемерово покажут все городские морги
Жителей Кемерова, устроивших стихийный митинг у здания городской администрации, отправили на «проверку» всех городских моргов, чтобы убедиться в количестве погибших в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Соответствующее решение принял мэр Кемерова Илья Середюк, чтобы развеять сомнения граждан, поверивших распространяемым социальных сетях постах о том, что на самом деле в пожаре погибли более 400 человек.
По информации неизвестных, морги переполнены и сотрудникам некуда складывать трупы.
Кроме того, инициативная группа горожан осмотрит помещения сгоревшего торгового центра.
Середюк также предложил подать в областную администрацию имена якобы пропавших людей, которые, по мнению горожан, не были включены в официальную статистику МЧС.
По официальной информации в страшном пожаре погибли 64 человека, среди которых много детей, сообщает агентство Nation news.
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