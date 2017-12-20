Жителя Тульской области осудили за сожжение четырех человек

Житель города Богородицка Сергей Трофимов приговорен Тульским областным судом к 20 годам и одному месяцу лишения свободы по обвинению в убийстве четырех человек.

Согласно материалам уголовного дела, он в феврале поджог террасу частного дома, в котором находилась его жена. В результате в огне погибли супруга поджигателя, еще одна женщина и двое мужчин. Хозяину дома удалось спастись, но он получил сильные ожоги.

Поджог Трофимов совершил на почве ревности и личной неприязни, находясь в нетрезвом состоянии, сообщает «Интерфакс».

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному предстоит выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.