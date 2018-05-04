Жителя Севастополя осудили за комментарий в соцсети
Гагаринский райсуд Севастополя расценил комментарий, оставленный в социальной сети «ВКонтакте» местным жителем Игорем Мовенко, как экстремистский и приговорил автора к двум годам лишения свободы.
Суд признал севастопольца виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности посредством сети Интернет), пояснила «Интерфаксу» адвокат Мовенко Оксана Железняк. Она добавила, что считает приговор чрезмерно жестким и собирается его обжаловать. По ее словам, обвинение просило об условном сроке, но суд решил назначить реальный.
Адвокат также назвала некачественной лингвистическую экспертизу, усмотревшей экстремизм в публикации.
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