Жителя Саратова задержали за хранение наркотиков

В Саратовской области задержан 27-летний житель областного центра. Как сообщает пресс-служба УФСБ региона, "в находящейся при нем сумке, а также в арендуемом им жилом помещении обнаружено и изъято 12 видов различных синтетических наркотиков весом примерно 7,5 кг.

"Наркотические средства мужчина незаконно хранил в целях сбыта, однако преступление до конца не довел, так как был задержан оперативниками", -
уточняют РИА Новости.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").

Ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. В настоящее время подозреваемый признал свою вину в полном объеме. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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