Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании террористов
В отношении жителя подмосковной Балашихи возбуждено уголовное дело – он подозревается в снабжении средствами запрещенной в России террористической группировки ДАИШ.
Источник в правоохранительных органах рассказал АГН «Москва», что речь идет об уроженце Дагестана, который в настоящее время проживает в Московской области.
По версии следствия, он собирал средства и переводил их в Турцию. Оттуда деньги поступали боевикам. За несколько месяцев он перечислил в общей сложности более четырех тысяч долларов.
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