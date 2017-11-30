Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании террористов

В отношении жителя подмосковной Балашихи возбуждено уголовное дело – он подозревается в снабжении средствами запрещенной в России террористической группировки ДАИШ.

Источник в правоохранительных органах рассказал АГН «Москва», что речь идет об уроженце Дагестана, который в настоящее время проживает в Московской области.

По версии следствия, он собирал средства и переводил их в Турцию. Оттуда деньги поступали боевикам. За несколько месяцев он перечислил в общей сложности более четырех тысяч долларов.