Жителя Москвы осудили за убийство дюжины фазанов
В Москве суд приговорил 21-летнего жителя столицы Никиту Кашенцева к трем годам и одному месяцу лишения свободы за убийство 12 фазанов.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии, передает «Интерфакс».
Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел в конце сентября в мини-зоопарке «Природный заказник Воробьевы горы», расположенном на территории парка культуры и отдыха имени Горького. Пьяный Кашенцев проник в вольер и поочередно расправился с птицами, в числе которых были особи, занесенные в Красную книгу.
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