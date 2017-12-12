Жителя Москвы осудили за убийство дюжины фазанов

В Москве суд приговорил 21-летнего жителя столицы Никиту Кашенцева к трем годам и одному месяцу лишения свободы за убийство 12 фазанов.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии, передает «Интерфакс».

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел в конце сентября в мини-зоопарке «Природный заказник Воробьевы горы», расположенном на территории парка культуры и отдыха имени Горького. Пьяный Кашенцев проник в вольер и поочередно расправился с птицами, в числе которых были особи, занесенные в Красную книгу.