Жителя Москвы осудили за попытку вывезти из России танк
Житель Москвы получил три года лишения свободы условно за попытку вывезти из России танк Т-34.
Инцидент произошел в 2015 году. Москвич приобрел боевую машину, которая, согласно документам, является культурной ценностью России, в Латвии за 20 тысяч евро. Он задекларировал танк как предмет исторического коллекционирования, а потом реши продать в Казахстан уже за 230 тысяч евро. При этом разрешение на вывоз танка запрашивать не стал по причине высокой таможенной пошлины.
Танк был обнаружен пограничниками при досмотре поезда, который пересекал границу с Казахстаном в пункте пропуска «Карталы». Боевая машина была изъята и обращена в пользу государства, сообщает РИА «Новости».
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