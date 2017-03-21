Жителя Москвы осудили за попытку вывезти из России танк

Житель Москвы получил три года лишения свободы условно за попытку вывезти из России танк Т-34.

Инцидент произошел в 2015 году. Москвич приобрел боевую машину, которая, согласно документам, является культурной ценностью России, в Латвии за 20 тысяч евро. Он задекларировал танк как предмет исторического коллекционирования, а потом реши продать в Казахстан уже за 230 тысяч евро. При этом разрешение на вывоз танка запрашивать не стал по причине высокой таможенной пошлины.

Танк был обнаружен пограничниками при досмотре поезда, который пересекал границу с Казахстаном в пункте пропуска «Карталы». Боевая машина была изъята и обращена в пользу государства, сообщает РИА «Новости».