У жителя Московской области изъяли крупную партию героина

У жителя Московской области изъяли 19,18 граммов героина, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

В полиции такую находку посчитали достаточно крупной. Житель Подмосковья задержан, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В отношении него возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит большой срок.

В сентябре стало известно о закрытии крупной интернет-площадки по продаже наркотиков RAMP (Russian anonymous marketplace). Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД изъяли 760 кг наркотиков. В результате операции к уголовной ответственности привлечены 1583 лица.