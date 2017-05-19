Жительницы Парижа недовольны назойливостью мигрантов

Жительницы французской столицы жалуются на чрезмерное внимание со стороны мигрантов и нелегальных торговцев.

Местные СМИ отмечают рост случаев, когда француженки сталкиваются с приставаниями на улицах и проявлениями физической агрессии, сообщает НСН.

Во избежание подобных инцидентов, жительницы Парижа вынуждены пересматривать привычные маршруты передвижения и свои пристрастия в одежде. Кроме того, многие из них опасаются отпускать своих детей одних в школы.