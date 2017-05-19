Жительницы Парижа недовольны назойливостью мигрантов
Жительницы французской столицы жалуются на чрезмерное внимание со стороны мигрантов и нелегальных торговцев.
Местные СМИ отмечают рост случаев, когда француженки сталкиваются с приставаниями на улицах и проявлениями физической агрессии, сообщает НСН.
Во избежание подобных инцидентов, жительницы Парижа вынуждены пересматривать привычные маршруты передвижения и свои пристрастия в одежде. Кроме того, многие из них опасаются отпускать своих детей одних в школы.
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