Жительницу Тюмени будут судить за смерть дочери от ВИЧ

Жительница Тюмени стала фигуранткой уголовного дела о смерти ее малолетней дочери от ВИЧ-инфекции 4В стадии.

В 2014 году, женщина, зная, что является носителем ВИЧ-инфекции, родила ребенка и отказалась от обследования малышки, заявив, что ВИЧ – это выдумка врачей. В итоге, в апреле 2017 года ребенок скончался от прогрессирующей болезни.

В материалах следствия уточняется, что мать кормила дочь грудью, чем увеличила риск заражения, а также не делала ничего для предотвращения передачи ВИЧ своему ребенку.

К трем годам девочка не могла сидеть и ходить, у нее диагностировали кардит, кандидоз, поражение легких и вирус Эпштейна-Барра, что указывало на прогрессирующую ВИЧ-инфекцию, но мать считала, что ВИЧ не существует.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что если бы девочку своевременно начали лечить, заболевание вошло бы в ремиссию и почти не угрожало бы жизни ребенка, сообщает «Федерал пресс».

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Места: Россия
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