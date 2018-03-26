Жительницу Подольска убило глыбой льда

В подмосковном Подольске погибла местная жительница, на голову которой упала ледяная глыба с крыши.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Тело пострадавшей было обнаружено у подъезда. К смерти привели травмы в области головы, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».

В тот же день произошли еще два аналогичных случая: в Петропавловске-Камчатском погиб ребенок, в Воронеже – взрослый мужчина.