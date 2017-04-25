Жительницу Подмосковья наказали обязательными работами за ложное минирование
В Московской области 36-летняя женщина приговорена судом к 240 часам обязательных работ за ложное сообщение о теракте.
Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Женщина находилась в больнице в состоянии алкогольного опьянения. От скуки она позвонила по экстренному номеру «112» и сообщила оператору о том, что медучреждение якобы заминировано, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на агентство «Москва».
Сотрудники полиции и спецслужб осмотрели здание больницы и прилегающую территорию. Однако взрывных устройств не обнаружили.
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