Жительницу Подмосковья наказали обязательными работами за ложное минирование

В Московской области 36-летняя женщина приговорена судом к 240 часам обязательных работ за ложное сообщение о теракте.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Женщина находилась в больнице в состоянии алкогольного опьянения. От скуки она позвонила по экстренному номеру «112» и сообщила оператору о том, что медучреждение якобы заминировано, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на агентство «Москва».

Сотрудники полиции и спецслужб осмотрели здание больницы и прилегающую территорию. Однако взрывных устройств не обнаружили.