Жительницу США обвиняют в снабжении террористов биткоинами

Власти США обвиняют 27-летнюю Зообию Шахназ в банковском мошенничестве и финансовой поддержке террористической группировке с помощью криптовалют.

Дело рассматривается судом Нью-Йорка. Согласно его материалам, Шахназ с помощью поддельных документов получала в банках кредиты и приобретала на них биктоины. Часть из этих средств она направляла боевикам ДАИШ (группировка запрещена в России).

По одному из обвинений Шахназ грозит тюремное заключение на срок до 30 лет. Свою вину она не признает, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.