Жительницу США обвиняют в снабжении террористов биткоинами
Власти США обвиняют 27-летнюю Зообию Шахназ в банковском мошенничестве и финансовой поддержке террористической группировке с помощью криптовалют.
Дело рассматривается судом Нью-Йорка. Согласно его материалам, Шахназ с помощью поддельных документов получала в банках кредиты и приобретала на них биктоины. Часть из этих средств она направляла боевикам ДАИШ (группировка запрещена в России).
По одному из обвинений Шахназ грозит тюремное заключение на срок до 30 лет. Свою вину она не признает, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Следующая новость Горячий чай полезен для глаз
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии