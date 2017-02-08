Жительнице Кировской области выдали заем под 2379 процентов годовых

Микрофинансовая организация в городе Омутнинск Кировской области выдал кредит местной жительнице под 292 процента годовых сроком на 20 дней.

По данным прокуратуры, через непродолжительное время между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2379 процентов годовых.

Выдав заем под такие проценты, сотрудники организации нарушили федеральный закон «О потребительском кредите», согласно которому на момент заключения договора полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть.

В итоге, лицо, допустившее эти нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности, отмечается в сообщении «Интерфакса».

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