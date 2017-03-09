Жительнице Екатеринбурга предложили конфеты за голос на довыборах в гордуму

Жительнице Екатеринбурга обещали коробку конфет, если она проголосует на довыборах в гордуму за кандидата от партии ЛДПР по избирательному округу № 8 Григория Вихарева.

По словам гражданки, пожелавшей оставить свое имя в секрете, несколько дней назад ей позвонила женщина, которая получила ее номер во время соцопроса, и настоятельно рекомендовала поддержать Вихарева, получив взамен коробку конфет.

Как отмечает «Федерал пресс», каким образом избирателям предстояло доказывать, что они отдали голос именно Вихареву, дама не уточнила, однако, получив отказ, очень расстроилась, отметив, что все, куму она уже успела позвонить, отказываются от сладкой взятки.

Председатель горизбиркома Илья Захаров заявил, что подобных жалоб в восьмом округе пока не поступало.

По словам руководителя аппарата регионального отделения ЛДПР Антона Безденежных, это провокация нечистых на руку политических конкурентов.

Григорий Вихарев – сын экс-сенатора Андрея Вихарева. Фаворитом в округе считается поддержанный «Единой Россией» Михаил Смоляков.