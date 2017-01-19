Жительница Сахалина отсудила у больницы 1,3 млн рублей за врачебную ошибку
Сахалинская областная больница выплатит пациентке 1,3 миллиона рублей за удаление в результате врачебной ошибки здоровой почки.
Соответствующее решение было вынесено Южно-Сахалинским городским судом, который пришел к выводу, что женщине был причинен тяжкий вред здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда.
Руководство больницы не согласилось с этим решением и подало апелляцию. Однако Сахалинский областной суд оставил вердикт городского суда в силе, сообщает «Интерфакс».
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