Жительница Сахалина отсудила у больницы 1,3 млн рублей за врачебную ошибку

Сахалинская областная больница выплатит пациентке 1,3 миллиона рублей за удаление в результате врачебной ошибки здоровой почки.

Соответствующее решение было вынесено Южно-Сахалинским городским судом, который пришел к выводу, что женщине был причинен тяжкий вред здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда.

Руководство больницы не согласилось с этим решением и подало апелляцию. Однако Сахалинский областной суд оставил вердикт городского суда в силе, сообщает «Интерфакс».