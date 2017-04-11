Жительница Приамурья получила срок за попытку присвоения золота
В Амурской области суд приговорил местную жительницу к двум годам лишения свободы условно за попытку присвоить найденное золото. Кроме того, она обязана выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, женщина нашла на дороге в населенный пункт Тыгда 24 слитка золота общим весом в восемь килограммов. Большая часть из них представляет собой химически чистое золото, стоимость которого составляет более 19 миллионов рублей.
В прокуратуре отметили, что женщина не сообщила о находке властям, а отвезла ее по месту жительства и спрятала в своем автомобиле, сообщает Nation News.
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