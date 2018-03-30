Жительница Подмосковья выжила после падения с 21-го этажа

Жительница подмосковного города Люберцы выпала из окна, расположенного на 21-м этаже, и выжила.

Уточняется, что 20-летняя девушка после падения оставалась в сознании, медики диагностировали у нее перелом и вывихи бедер.

Пострадавшая госпитализирована в больницу имени Ухтомского.

По факту происшествия проводится проверка, сообщает Life.