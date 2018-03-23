Жительница Подмосковья спасла ондатру
Жительница Сергиева-Посада нашла ондатру на местном рынке и забрала его домой, чтобы спасти от гибели.
«Ондатра сейчас живет у меня дома и улыбается мне. Спит в переноске для кошек. Я ее кормлю и ухаживаю», – рассказала Алена Пахомова.
Как только потеплеет, сердобольная гражданка планирует отпустить ондатру в местный пруд.
Она также рассказала, что в квартире зверек чувствует себя вполне комфортно, а также с аппетитом поедает свежие овощи и собачий корм, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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