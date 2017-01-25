Жительница Перми три часа ездила в автобусе без сознания
Жительница Перми скончалась от инсульта после того, как три часа провела в автобусе в бессознательном состоянии, сообщило СУСК по региону.
Женщину обнаружил охранник автопарка, куда прибыл автобус под номером 77. Он вызвал бригаду скорой помощи, однако женщина скончалась в больнице.
Муж погибшей женщины призвал уполномоченного по правам человека в Прикамье разобраться в ситуации. Уполномоченный обратился полицию с просьбой оценить действия работников транспортной компании.
По мнению мужа, женщина умерла из-за халатного отношения перевозчика. Женщину, по его словам, искали всей семьей, и уже около полуночи на звонок ответил работник автопарка и сказал, «что она якобы пьяная». Об этом сообщает «РИА Новости».
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