Жительница США обвинила в ДТП снежного человека
Жительница штата Айдахо попала в ДТП во время поездки через лес. Причиной произошедшего она назвала снежного человека.
По словам женщины, она засмотрелась в зеркало заднего вида на бегущее по обочине человекообразное существо и врезалась в оленя, который неожиданно выбежал на дорогу перед ее машинной, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Полицейские осмотрели место происшествия, но не обнаружили никаких подтверждений тому, что в аварии мог быть действительно замешан снежный человек.
Существование снежного человека по-прежнему не подтверждено. Сообщения о нем противоречивы и не подкреплены доказательствами. Некоторое время назад американец Рик Дайер заявлял о том, что ему удалось подстрелить снежного человека. Однако вскоре выяснилось, что выставляемый им на всеобщее обозрение труп является просто костюмом обезьяны.
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