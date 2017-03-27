Жительница США обвинила в ДТП снежного человека

Жительница штата Айдахо попала в ДТП во время поездки через лес. Причиной произошедшего она назвала снежного человека.

По словам женщины, она засмотрелась в зеркало заднего вида на бегущее по обочине человекообразное существо и врезалась в оленя, который неожиданно выбежал на дорогу перед ее машинной, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Полицейские осмотрели место происшествия, но не обнаружили никаких подтверждений тому, что в аварии мог быть действительно замешан снежный человек.

Существование снежного человека по-прежнему не подтверждено. Сообщения о нем противоречивы и не подкреплены доказательствами. Некоторое время назад американец Рик Дайер заявлял о том, что ему удалось подстрелить снежного человека. Однако вскоре выяснилось, что выставляемый им на всеобщее обозрение труп является просто костюмом обезьяны.