Жительница МО обманула банк на 30 миллионов рублей

Жительница Подмосковья получила в одном из столичных банков кредит в размере 30 миллионов рублей по подложным документам.

По сведениям интернет-издания «Подмосковье сегодня», женщина является гендиректором и соучредителем ООО. Для получения средств она представила в банк заведомо недостоверные сведения о деятельности фирмы.

Мошенница задержана и находится под домашним арестом. В отношении нее возбуждено уголовно дело, которое уже направлено в Мещанский районный суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.