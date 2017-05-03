Жительница МО обманула банк на 30 миллионов рублей
Жительница Подмосковья получила в одном из столичных банков кредит в размере 30 миллионов рублей по подложным документам.
По сведениям интернет-издания «Подмосковье сегодня», женщина является гендиректором и соучредителем ООО. Для получения средств она представила в банк заведомо недостоверные сведения о деятельности фирмы.
Мошенница задержана и находится под домашним арестом. В отношении нее возбуждено уголовно дело, которое уже направлено в Мещанский районный суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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