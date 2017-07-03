Жительница Москвы попыталась оспорить законодательство о реновации
Москвичка Ольга Михайлова подала в Мосгорсуд иск, в котором заявила о противоречии столичного закона о реновации нормам российского законодательства.
Речь идет о законе Москвы от 17.05.2017 №14 «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве», уточняет «Интерфакс».
По мнению истицы, ряд положений этого нормативного акта противоречат Конституции РФ и Жилищному кодексу, нарушая ее право на защиту частной собственности. Мосгорсуд в удовлетворении требований по иску отказал.
Ранее столичный суд отказался рассматривать иски еще троих москвичей по поводу голосования жителей пятиэтажек по участию домов в программе реновации.
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