Жительница Кубани использовала маткапитал для расчета с убийцей

Жительница Краснодарского края расплатилась с наемным убийцей сертификатом на получение материнского капитала.

Инцидент произошел в городе Горячий Ключ. Женщина попросила своего знакомого найти человека, который бы согласился на убийство ее соперницы.

Тот рассказала об этом полиции. Правоохранители устроили заказчице встречу с «убийцей», в роли которого выступил полицейский. Позднее он инсценировал убийство заказанной жертвы и получил за свою «работу» сертификат, позволяющий обналичить 200 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СКР по региону.

Заказчица преступления была задержана. Суд признал ее виновной и приговорил к лишению свободы на восемь с половиной лет.