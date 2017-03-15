Жительница Кубани использовала маткапитал для расчета с убийцей
Жительница Краснодарского края расплатилась с наемным убийцей сертификатом на получение материнского капитала.
Инцидент произошел в городе Горячий Ключ. Женщина попросила своего знакомого найти человека, который бы согласился на убийство ее соперницы.
Тот рассказала об этом полиции. Правоохранители устроили заказчице встречу с «убийцей», в роли которого выступил полицейский. Позднее он инсценировал убийство заказанной жертвы и получил за свою «работу» сертификат, позволяющий обналичить 200 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СКР по региону.
Заказчица преступления была задержана. Суд признал ее виновной и приговорил к лишению свободы на восемь с половиной лет.
Следующая новость Отделение Сбербанка в Днепре заблокировано украинскими радикалами
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии