Жительница Киева попалась на краже 220 «киндер-сюрпризов»
Жительница Киева попыталась незаметно вынести из супермаркета во Львове 220 шоколадок «Киндер-сюрприз».
Инцидент произошел в гипермаркете, распложенном на улице Богдана Хмельницкого.
Уточняется, что 33-летнюю воровку задержал сотрудник полиции охраны в торговом зале, которому поведение женщины показалось странным.
Стоимость украденного составила более 14 тысяч рублей.
Согласно украинским законам, за подобное правонарушение полагается наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогами минимумов или лишения свободы до трех лет, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Владимир Жириновский стал кандидатом в президенты
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии