Жительница Киева попалась на краже 220 «киндер-сюрпризов»

Жительница Киева попыталась незаметно вынести из супермаркета во Львове 220 шоколадок «Киндер-сюрприз».

Инцидент произошел в гипермаркете, распложенном на улице Богдана Хмельницкого.

Уточняется, что 33-летнюю воровку задержал сотрудник полиции охраны в торговом зале, которому поведение женщины показалось странным.

Стоимость украденного составила более 14 тысяч рублей.

Согласно украинским законам, за подобное правонарушение полагается наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогами минимумов или лишения свободы до трех лет, сообщает «Интерфакс».