Жительница Кемеровской области прикурила от свечи в храме

Жительница Кемеровской области опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей фотографию, на которой изображена девушка, прикуривающая от свечи в православном храме.

В комментариях к снимку девушка утверждала, что на фото – она, и она действительно курила в церкви. Однако после многочисленных негативных отзывов она стала отказываться от своих прежних слов.

Журналистам «курильщица» сообщила, что данное фото якобы позаимствовала у другого интернет-пользователя, да и вообще она якобы находится не в Кемерове, а в Киеве.

Следственный комитет РФ по Кемеровской области организовал проверку, в ходе которой будет установлено, действительно ли женщина на фото является жительницей Кемеровской области, и принадлежит ли именно ей этот снимок, пишет «Вести.ру» со ссылкой на местный портал НТВ.Ru.

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