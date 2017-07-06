Жительница США идет на рекорд по полноте
Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании ест без остановки ради необычного мирового рекорда – объема бедер в два с половиной метра.
В свои 43 года Уэстли весит 250 кг, а до заветного показателя ей не хватает всего 11 см. Врачи уже неоднократно предупреждали американку, что установка рекорда чревата летальным исходом, однако она игнорирует слова медиков и продолжает идти к цели, усиленно питаясь.
Уэстли также утверждает, что ее индивидуальность заключена именно в бедрах. Кроме того, они нравятся мужчина, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Daily Mail.
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