Жительница США идет на рекорд по полноте

Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании ест без остановки ради необычного мирового рекорда – объема бедер в два с половиной метра.

В свои 43 года Уэстли весит 250 кг, а до заветного показателя ей не хватает всего 11 см. Врачи уже неоднократно предупреждали американку, что установка рекорда чревата летальным исходом, однако она игнорирует слова медиков и продолжает идти к цели, усиленно питаясь.

Уэстли также утверждает, что ее индивидуальность заключена именно в бедрах. Кроме того, они нравятся мужчина, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Daily Mail.