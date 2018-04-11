Жительница Екатеринбурга попалась на краже газа
Женщине предъявлены обвинения по ст. 158 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Согласно его материалам, 50-летняя жительница Екатеринбурга осенью прошлого года подключилась к магистрали газопровода возле дома в переулке Чупина. Для этого было использовано приспособление в виде шланга и двух хомутов.
Утечка была выявлена не сразу. За это время женщине удалось похитить 2,8 тысячи кубометров газа. Нанесенный ее действиями ущерб оценивается в 120 тысяч рублей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на прокуратуру.
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