Жительница Екатеринбурга попалась на краже газа

Женщине предъявлены обвинения по ст. 158 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно его материалам, 50-летняя жительница Екатеринбурга осенью прошлого года подключилась к магистрали газопровода возле дома в переулке Чупина. Для этого было использовано приспособление в виде шланга и двух хомутов.

Утечка была выявлена не сразу. За это время женщине удалось похитить 2,8 тысячи кубометров газа. Нанесенный ее действиями ущерб оценивается в 120 тысяч рублей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на прокуратуру.