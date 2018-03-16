Жительница Екатеринбурга попалась на крупном мошенничестве

В Екатеринбурге 55-летняя местная жительница набрала в долг в общей сложности более 30 миллионов рублей, не собираясь их возвращать.

Деньги она занимала в период с 2007 по 2013 годы. При этом суммы варьировались от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Всем кредиторам женщина говорила, что средства ей требуются на развитие успешного бизнеса, которого у нее на самом деле не было. Все деньги она тратила на личные нужды.

Примечательно, что мошенница просила деньги в долг под 5-6%. В течение нескольких месяцев она исправно платила проценты, а затем внезапно прекращала платежи. Сам долг она также не возвращала.

В настоящее время расследование в отношении мошенницы закончено, уголовное дело передано в суд. Сама она находится под подпиской о невыезде, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на главк МВД по региону.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МВД
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