Жительница Братска призналась в убийстве своих детей
В полицию города Братска Иркутской области поступил звонок от женщины, которая заявила об убийстве своих детей.
Прибывшие по указанному женщиной адресу правоохранители обнаружили тела двух несовершеннолетних детей 2011 и 2015 годов рождения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает НСН.
По сведениям СМИ, женщина задушила своих детей при помощи одеяла. Отмечается также, что ранее она неоднократно посещала психиатра.
Следующая новость СМИ узнали о намерении банков выступить против монополии карты «Мир»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии