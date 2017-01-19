Жительница Братска призналась в убийстве своих детей

В полицию города Братска Иркутской области поступил звонок от женщины, которая заявила об убийстве своих детей.

Прибывшие по указанному женщиной адресу правоохранители обнаружили тела двух несовершеннолетних детей 2011 и 2015 годов рождения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает НСН.

По сведениям СМИ, женщина задушила своих детей при помощи одеяла. Отмечается также, что ранее она неоднократно посещала психиатра.

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