Жительница Братска призналась в убийстве своих детей

В полицию города Братска Иркутской области поступил звонок от женщины, которая заявила об убийстве своих детей.

Прибывшие по указанному женщиной адресу правоохранители обнаружили тела двух несовершеннолетних детей 2011 и 2015 годов рождения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает НСН.

По сведениям СМИ, женщина задушила своих детей при помощи одеяла. Отмечается также, что ранее она неоднократно посещала психиатра.