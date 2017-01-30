Жительница Балашихи избила битой и ограбила двух мужчин
Жительница подмосковного города Балашиха избила двух молодых людей бейсбольной битой и отняла у них мобильные телефоны, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в квартире одного из домов на шоссе Энтузиастов.
По горячим следам 33-летняя преступница была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии