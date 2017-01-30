Жительница Балашихи избила битой и ограбила двух мужчин

Жительница подмосковного города Балашиха избила двух молодых людей бейсбольной битой и отняла у них мобильные телефоны, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в квартире одного из домов на шоссе Энтузиастов.

По горячим следам 33-летняя преступница была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».