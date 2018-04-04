Жители Воронежской области встречают Ноев потоп

В реках Воронежской области резко повысился уровень воды, благодаря чему подтоплено четыре сотни дворов с тысячей жителей.

В частности, в Дону прибыло от трех до 11 см, в Битюге – 3 см, в Хопре – до 37см, в Вороне – 5 см, в реке Подгорная – 84 см и в Девице – 10 см.

Сложная ситуация сложилась в городе Калач, селах Заброды, Новая Криушка, Ильинка, Подгорное, Серяково.

Единичные подтопления также отмечены в Новоусманском районе, селах Шуберское и Нижняя Катуховка.

Спасатели следят за развитием ситуации, сообщает «Комсомольская правда».