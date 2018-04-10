Жители Волоколамска решили засудить свалку

Горожане требуют от мусорного полигона «Ядрово» компенсацию за испорченный воздух.

Они подали иск в местный суд, настаивая на закрытии свалки и выплате 80 тысяч рублей. Истцами выступают восемь жителей Волоколамска.

Рассмотрение иска назначено на 7 мая, рассказали «Интерфаксу» в суде.

В конце марта на полигоне неоднократно фиксировалось превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В результате за медпомощью обратились свыше 300 человек.