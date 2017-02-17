Жители Владикавказа потребовали снять с показа фильм «На 50 оттенков темнее»

Местные власти решили запретить показ фильма из-за многочисленных жалоб зрителей на эротическую мелодраму.

По словам представителя городского кинотеатра «Столичный», картина была в прокате четыре дня, затем поступило официальное письмо с требованием убрать фильм из репертуара, сообщает РИА Новости.

Как отмечается на странице кинотеатра в одной из соцсетей, фильм изъят из местного проката в связи с тем, что сюжет и видеоряд киноленты «не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии», а также в связи «с многочисленными обращениями граждан».

В 2015 году кинотеатры Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана отказались от показа первой части («50 оттенков серого») дилогии, сославшись на несоответствие содержания картины ценностям ислама и менталитету граждан.