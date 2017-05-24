Жители Великобритании собрали более миллиона фунтов для пострадавших при теракте

Жители Соединенного Королевства перечислили свыше миллиона фунтов стерлингов в фонд помощи пострадавшим и родственникам погибших при взрыве в Манчестере.

Акция по сбору средств проводится при поддержке отделения Красного Креста в Великобритании.

По данным издания Manchester Evening News, в настоящее время собранная сумма равна 1,12 миллиона фунтов. Преимущественно британцы перечисляют по 10-20 фунтов, хотя были случаи, когда в фонд поступали сразу по 500-1000фунтов стерлингов. Нередко переводы сопровождаются словами поддержки, адресованными пострадавшим.

Взрыв в Манчестере произошел в понедельник вечером. Погибли 22 человека. С ранениями госпитализированы еще 59 человек.