Жители устроили губернатору Одесской области Саакашвили «проводы с шашлыками»

У здания областной администрации в Одессе местные жители устроили необычную акцию проводов губернатору Михаилу Саакашвили – всем прохожим предлагалось отведать приготовленных здесь же шашлыков.

Одновременно организаторы акции собирали подписи граждан в поддержку скорейшей отставки Саакашвили, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее, в понедельник бывший президент Грузии объявил о намерении подать в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с тем, что украинские власти ничего не предпринимают для борьбы с коррупцией, а президент страны Петр Порошенко лично курирует преступные кланы.

В администрации Порошенко и сам глава государства, отметили, что никто не станет возражать против отставки губернатора.

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